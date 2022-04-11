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Опубликовано 11 апреля 2022, 17:40
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ПВО России сбила украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области

За день оперативно-тактическая авиация поразила 42 военных объекта Незалежной, среди которых три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили в Днепропетровской области истребитель Су-27 украинских ВС.

"Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населённого пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, 11 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины, среди которых три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

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Ранее ВС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ в Донбассе комплексом "Кинжал". Также ликвидированы украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, сообщили в Минобороны РФ.

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ТАСС / Минобороны РФ

Николь Вербер
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