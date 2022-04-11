ПВО России сбила украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области
За день оперативно-тактическая авиация поразила 42 военных объекта Незалежной, среди которых три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили в Днепропетровской области истребитель Су-27 украинских ВС.
"Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населённого пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, 11 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины, среди которых три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Ранее ВС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ в Донбассе комплексом "Кинжал". Также ликвидированы украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, сообщили в Минобороны РФ.
ТАСС / Минобороны РФ