Также ликвидированы украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии.

Вооружённые силы РФ днём 11 апреля в рамках "Операции Z" уничтожили ракетным комплексом "Кинжал" заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в районе населённого пункта Часов Яр. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружения и военной техники и до 40 человек украинских националистов", — рассказал офицер.

Всего же за день оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины, включая три командных пункта, две радиолокационные станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. С начала "Операции Z" сбито 130 украинских самолётов и 99 вертолётов, 441 дрон, 2132 танка и других боевых бронированных машин, а также 243 ЗРК С-300, "Бук-М1" и "Оса АКМ".

А ранее в МО РФ рассказали, что группа российского спецназа в пяти километрах от города Изюма ликвидировала одного из руководителей запрещённого в РФ "Правого сектора"* Тараса Бобанича. Он являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Незалежной, с 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе.