Также высокоточными ракетами наземного базирования уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта и другие объекты.

Российские вооружённые силы уничтожили базовый лагерь боевиков запрещённой организации "Правый сектор"*, он располагался в районе населённого пункта Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение 11 апреля высокоточными ракетами наземного базирования уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Операция прошла в районах Попасной, Новозвановки и Золотого Донецкой области.

"Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения", — добавил Конашенков.

А ранее в МО РФ рассказали, что группа российского спецназа в пяти километрах от города Изюма ликвидировала одного из руководителей запрещённого в РФ "Правого сектора" Тараса Бобанича. Он являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Незалежной, с 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе.