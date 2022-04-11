Пушки вверх: ВСУ без боя сдали российским военным новые танки в Харьковской области

При этом, когда российские военные брали Топольское, бойцы ВСУ "убегали и кричали, что нужна артпомощь, фосфор, чтобы их выжечь".

Украинские военные без боя сдали российской стороне абсолютно новые танки с полным боекомплектом в районе населённого пункта Топольское Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир танковой роты ВС России рассказал, что перед ними была поставлена задача взять под контроль населённые пункты области, чтобы обеспечить проход дальше на юг. Однако вступать в бой с экипажами танков ВСУ им не пришлось: при виде российской техники они подняли пушки вверх, отказавшись вести огонь.

"У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", — отметил командир танковой роты Тимур.