Канцлер Австрии заявил о необходимости поддержать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

По словам политика, ему было важно понять на встрече с Путиным, что российский лидер по-прежнему обладает доверием к диалогу в Турции.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле необходимо поддержать, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

"Было важно понять, что российский президент по-прежнему обладает доверием к переговорам в Стамбуле. Я считаю, что этот процесс надо поддерживать дальше", — сказал он на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве.