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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 17:32
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Канцлер Австрии заявил о необходимости поддержать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

По словам политика, ему было важно понять на встрече с Путиным, что российский лидер по-прежнему обладает доверием к диалогу в Турции.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры между российскими и украинскими представителями в Стамбуле необходимо поддержать, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

"Было важно понять, что российский президент по-прежнему обладает доверием к переговорам в Стамбуле. Я считаю, что этот процесс надо поддерживать дальше", — сказал он на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве.

Эрдоган провёл переговоры с канцлером Австрии перед его вылетом на встречу с Путиным
Эрдоган провёл переговоры с канцлером Австрии перед его вылетом на встречу с Путиным

Как писал Лайф, в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве прошла встреча Владимира Путина с Карлом Нехаммером. Ранее источники, близкие к Нехаммеру, заявляли, что он хочет действовать как "строитель мостов" и "попробовать всё, чтобы хоть немного приблизиться к миру". Также отмечалось, что встреча двух лидеров состоится без журналистов. После беседы Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным получились очень жёсткими и открытыми.

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Getty Images / Thomas Kronsteiner

Николь Вербер
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