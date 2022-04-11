Встреча Путина и австрийского канцлера Нехаммера пройдёт без журналистов

Им предстоит обсудить расследование военных преступлений на Украине, гуманитарные коридоры и прекращение огня.

Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным состоится без журналистов, также не будет пресс-конференции после переговоров. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.