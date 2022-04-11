Встреча Путина и австрийского канцлера Нехаммера пройдёт без журналистов
Им предстоит обсудить расследование военных преступлений на Украине, гуманитарные коридоры и прекращение огня.
Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным состоится без журналистов, также не будет пресс-конференции после переговоров. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой", — подчеркнул он.
Как уже писал Лайф, канцлер Австрии 11 апреля намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам источников, близких к Нехаммеру, он говорит, что хочет действовать как "строитель мостов" и "попробовать всё, чтобы хоть немного приблизиться к миру". Встречу политиков также подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.