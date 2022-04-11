ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 08:15
5090

Встреча Путина и австрийского канцлера Нехаммера пройдёт без журналистов

Им предстоит обсудить расследование военных преступлений на Украине, гуманитарные коридоры и прекращение огня.

Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным состоится без журналистов, также не будет пресс-конференции после переговоров. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой", — подчеркнул он.

Как уже писал Лайф, канцлер Австрии 11 апреля намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам источников, близких к Нехаммеру, он говорит, что хочет действовать как "строитель мостов" и "попробовать всё, чтобы хоть немного приблизиться к миру". Встречу политиков также подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


Канцлер Австрии озвучил темы предстоящих переговоров с Путиным
Канцлер Австрии озвучил темы предстоящих переговоров с Путиным
BannerImage

Wikipedia

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar