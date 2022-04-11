ВС России уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У" в районе Селидова

Также ликвидировано два замаскированных скопления вооружения и военной техники и до 40 националистов.

Вооружённые силы РФ днём 11 апреля в рамках "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Донецкой области пусковую установку тактических ракет "Точка-У", принадлежащую Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Селидово Донецкой области уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружения и военной техники и до 40 человек украинских националистов", — отметил Конашенков.

А ранее в МО РФ рассказали, что группа российского спецназа в пяти километрах от города Изюма ликвидировала одного из руководителей запрещённого в РФ "Правого сектора"* Тараса Бобанича. Он являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Незалежной, с 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе.