Политолог Стариков уличил Евросоюз в желании воевать с Россией на Украине чужими руками
По мнению собеседника Лайфа, считать, что кто-то из западных и киевских политиков принимает в расчёт жизни мирных граждан и заботится о населении Незалежной, является большой ошибкой.
Заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине должен разрешиться военным путём, говорит о том, что Евросоюз сбросил все маски. Боррель открыто высказал мысль, которую сейчас необходимо понять каждому политическому и общественному деятелю, считает публицист и политолог Николай Стариков.
В беседе с Лайфом он пояснил, что Европейский союз всегда говорил о мире, подразумевая определённое устройство Украины и всего этого пространства. Пока оно соответствовало интересам ЕС и США, они не замечали войны в Донбассе. Однако сейчас все маски сброшены, считает эксперт.
"Иллюзии — очень опасная вещь. Если вы думаете, что красный сигнал светофора говорит, что это красиво, и хочет подсветить вам вечернюю дорогу, то вы рискуете быть сбиты машиной. Точно так же считать, что кто-то из западных политиков принимает в расчёт жизни мирных жителей, это глубочайшее заблуждение. Считать, что продажные марионеточные киевские политики думают о населении Украины, — это ещё большее заблуждение", — сказал политолог.
По его мнению, Запад сейчас находится в очень комфортной и удобной позиции. Он воюет с Россией чужими руками. Ему необходимо лишь поставлять оружие на Украину, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, но при этом продолжить убивать российских солдат, считает Стариков.
Напомним, несколько дней назад Боррель заявил, что конфликт на Украине должен разрешиться военным путём. Глава евродипломатии также заявил о необходимости ввести новые санкции, которые будут направлены на энергетический сектор. Эти меры он обсудит на встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля.
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