Политолог Стариков уличил Евросоюз в желании воевать с Россией на Украине чужими руками

По мнению собеседника Лайфа, считать, что кто-то из западных и киевских политиков принимает в расчёт жизни мирных граждан и заботится о населении Незалежной, является большой ошибкой.

Заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине должен разрешиться военным путём, говорит о том, что Евросоюз сбросил все маски. Боррель открыто высказал мысль, которую сейчас необходимо понять каждому политическому и общественному деятелю, считает публицист и политолог Николай Стариков.

В беседе с Лайфом он пояснил, что Европейский союз всегда говорил о мире, подразумевая определённое устройство Украины и всего этого пространства. Пока оно соответствовало интересам ЕС и США, они не замечали войны в Донбассе. Однако сейчас все маски сброшены, считает эксперт.

"Иллюзии — очень опасная вещь. Если вы думаете, что красный сигнал светофора говорит, что это красиво, и хочет подсветить вам вечернюю дорогу, то вы рискуете быть сбиты машиной. Точно так же считать, что кто-то из западных политиков принимает в расчёт жизни мирных жителей, это глубочайшее заблуждение. Считать, что продажные марионеточные киевские политики думают о населении Украины, — это ещё большее заблуждение", — сказал политолог.

По его мнению, Запад сейчас находится в очень комфортной и удобной позиции. Он воюет с Россией чужими руками. Ему необходимо лишь поставлять оружие на Украину, чтобы избежать потерь среди своих военнослужащих, но при этом продолжить убивать российских солдат, считает Стариков.