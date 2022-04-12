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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 05:21
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МИД и Минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Встреча глав ведомств состоялась в Вашингтоне накануне. Они обсудили гуманитарный кризис в Незалежной и оценили его последствия для страны и других государств.

Главы МИД и Минобороны Индии и США призвали немедленно прекратить боевые действия на Украине, подчеркнув, что современный мировой порядок должен строиться на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое было сделано по итогам встречи в формате "2+2".

"Министры рассмотрели взаимные усилия по реагированию на обострение гуманитарного кризиса на Украине и оценили его более широкие последствия. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий. Министры однозначно осудили гибель мирных жителей", — сообщается на сайте Министерства иностранных дел Индии.

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А ранее в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве прошла встреча Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. После беседы Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным получились очень жёсткими и открытыми. Он также отметил необходимость поддержать переговоры России и Украины в Стамбуле.

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Александра Васильева
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