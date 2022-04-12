МИД и Минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине

Встреча глав ведомств состоялась в Вашингтоне накануне. Они обсудили гуманитарный кризис в Незалежной и оценили его последствия для страны и других государств.

Главы МИД и Минобороны Индии и США призвали немедленно прекратить боевые действия на Украине, подчеркнув, что современный мировой порядок должен строиться на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое было сделано по итогам встречи в формате "2+2".