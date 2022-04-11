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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 18:51
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Макрон вызвался поехать в Киев, но с парой условий

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Визит должен привести к результатам в процессе переговоров между сторонами и помочь наладить диалог между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность снова посетить Киев, но только с условием, что его визит поможет достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привёл к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным", — сказал французский лидер, отвечая на вопросы телеканала BFM.

Макрон назвал правильным поддержание постоянного диалога с Путиным
Макрон назвал правильным поддержание постоянного диалога с Путиным

Ранее Макрон выразил мнение, что конфликт на Украине не завершится в ближайшие недели. Президент Франции призвал к гуманитарной помощи населению страны. Он уверен, что дипломатических уступок от России в предстоящие недели ожидать не следует, однако каждый новый день боевых действий "делает сложнее завтрашний день".

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Николь Вербер
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