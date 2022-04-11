Макрон вызвался поехать в Киев, но с парой условий

Визит должен привести к результатам в процессе переговоров между сторонами и помочь наладить диалог между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность снова посетить Киев, но только с условием, что его визит поможет достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привёл к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным", — сказал французский лидер, отвечая на вопросы телеканала BFM.