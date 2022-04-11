Дмитрий Гоблин Пучков увидел почерк ВСУ на кадрах из Бучи с "разложенными" на дороге телами

Блогера возмутило, что европейские политики с такой лёгкостью поверили в вину России и выступили с публичным осуждением в её адрес.

Писатель, переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с радио "Комсомольская правда" прокомментировал события в украинском городе Буче. По его словам, это срежиссированная провокация по типу тех, что Запад уже устраивал много раз.

"Если сработало один раз, то зачем придумывать что-то другое. У стороннего зрителя память как у золотой рыбки, три раза рот открыл — и сразу забыл то, что было. Кто-нибудь помнит про "Белые каски" в Сирии? Нет, никому ничего не нужно нигде", — заявил писатель.

Он подчеркнул, что российские военные не устраивали в Буче никакой расправы. Неужели они даже не попытались бы скрыть следы преступления, если таковое было совершено, задаётся Пучков вопросом. По его оценке, на кадрах из Бучи явно прослеживается почерк украинских вооружённых сил — "вот эти разложенные вдоль дорог трупы". Блогер убеждён, что это и так понятно всем. Однако его возмущает, что европейские политики с такой лёгкостью поверили в вину России и выступили с публичным осуждением в её адрес. Запад таким образом оправдывает свои действия, заключил Гоблин.