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Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 18:33
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Politico констатировала победу России в объявленной ей экономической войне из-за "Операции Z"

В качестве одного из аргументов утверждается, что западные лидеры снова будут приезжать в Москву и настаивать на урегулировании ситуации в Незалежной.

Американское издание Politico считает, что Россия победила в объявленной ей экономической войне из-за военной спецоперации на Украине. В статье издания приводится ряд аргументов, в том числе сообщается, что ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции; и с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине", — констатируют авторы материала.

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Аналитики американской газеты сравнили доходы России от газа по трубопроводам и пришли к выводу, что экспорт растёт и идёт по гораздо более высоким ценам по сравнению с прошлым годом.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер, который прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что переговоры получились очень жёсткими и открытыми. По словам политика, он прежде всего хотел обсудить с российским лидером гуманитарные вопросы.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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