В Раде призвали сажать на 10 лет покинувших Украину военнообязанных за "дезертирство"
Уважительными причинами для отказа вернуться названы "запрет на выезд из страны пребывания", а также стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки и стационарное лечение.
На Украине намерены сажать на срок от пяти до десяти лет военнообязанных, которые не вернулись в страну при введении военного положения без уважительной причины. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду.
Согласно документу, призывник обязан вернуться в Незалежную в течение 15 дней со дня введения военного положения, иначе ему грозит наказание за "дезертирство". Уважительными причинами для невыполнения этого требования являются "запрет на выезд из страны пребывания", а также стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки и пребывание на стационарном лечении.
Ранее Лайф писал, что в Верховной раде предложили изменить текст украинского гимна. В частности, вместо "сгинут наши враги" предлагается вставить "гибнут наши враги", "душу и тело мы положим за нашу свободу" поменять на "душу и тело мы укрепили".
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