В Раде призвали сажать на 10 лет покинувших Украину военнообязанных за "дезертирство"

Уважительными причинами для отказа вернуться названы "запрет на выезд из страны пребывания", а также стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки и стационарное лечение.

На Украине намерены сажать на срок от пяти до десяти лет военнообязанных, которые не вернулись в страну при введении военного положения без уважительной причины. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду.

Согласно документу, призывник обязан вернуться в Незалежную в течение 15 дней со дня введения военного положения, иначе ему грозит наказание за "дезертирство". Уважительными причинами для невыполнения этого требования являются "запрет на выезд из страны пребывания", а также стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки и пребывание на стационарном лечении.