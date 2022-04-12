Лукашенко: Запад мог нанести сокрушительный удар по РФ, если бы она опоздала с "Операцией Z"
Белорусский лидер также подчеркнул, что данный исход событий был вполне возможен. И сегодня в этом чётко убедились.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео © LIFE
Если бы Россия хоть чуть-чуть опоздала со специальной военной "Операцией Z", то Запад бы нанёс по ней сокрушительный удар, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, "сокрушительный" удар. По соседним областям", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
Причём данный исход событий был вполне возможен, и сегодня в этом чётко убедились, подчеркнул белорусский лидер.
А ранее Александр Лукашенко заверил, что республика будет рядом с Россией при любой ситуации, как бы ни складывалась обстановка. Он также назвал приглашение посетить космодром Восточный проявлением "высочайшей степени доверия" со стороны Москвы.
LIFE