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Регион
Опубликовано 12 апреля 2022, 13:13
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Путин: "Операция Z" на Украине идёт по плану

Глава российского государства выразил слова благодарности военнослужащим нашей страны за "героизм и мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству".

Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт по намеченному Генштабом плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"Ход специальной военной операции идёт по плану. Я смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать, но должны освещать эту боевую работу объективно", — сказал российский лидер.

Путин выразил слова благодарности военнослужащим России за "героизм и мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству".

Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко
Путин заявил, что начать прямой диалог с Украиной удалось благодаря Лукашенко

Ранее Лайф писал, что Путин назвал происходящее на Украине трагедией. Однако, по его словам, России не оставили выбора действовать по-другому.

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Pixabay

Александр Юнашев
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