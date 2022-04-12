Путин: "Операция Z" на Украине идёт по плану

Глава российского государства выразил слова благодарности военнослужащим нашей страны за "героизм и мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству".

Специальная военная "Операция Z" на Украине идёт по намеченному Генштабом плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

"Ход специальной военной операции идёт по плану. Я смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать, но должны освещать эту боевую работу объективно", — сказал российский лидер.

Путин выразил слова благодарности военнослужащим России за "героизм и мужество, которое они проявляют в деле служения Отечеству".