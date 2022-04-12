Путин назвал события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии
Он также сообщил, что белорусский лидер передал ему документы, которые подтверждают, что обвинения в адрес российских военных несправедливы.
Президент РФ Владимир Путин сравнил сообщения о ситуации в Буче с провокациями, которые натовцы устраивали в Сирии, в том числе в городе Ракка. Он напомнил, что военные силы альянса почти полностью уничтожили это место, "трупы месяцами лежали на улицах", и никому до них не было дела.
"Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химоружия правительством Ассада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче!" — сказал президент.
Он также сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka