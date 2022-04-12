Путин назвал события в Буче фейком и сравнил с провокациями в Сирии

Он также сообщил, что белорусский лидер передал ему документы, которые подтверждают, что обвинения в адрес российских военных несправедливы.

Президент РФ Владимир Путин сравнил сообщения о ситуации в Буче с провокациями, которые натовцы устраивали в Сирии, в том числе в городе Ракка. Он напомнил, что военные силы альянса почти полностью уничтожили это место, "трупы месяцами лежали на улицах", и никому до них не было дела.

"Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химоружия правительством Ассада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче!" — сказал президент.

Он также сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче.