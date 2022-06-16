Лавров: США и ЕС предложили участвовать в трибунале над украинскими националистами
Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пригласили США и Евросоюз сотрудничать в проведении трибунала над украинскими националистами. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Они пригласили к сотрудничеству, конечно, и Евросоюз, и Соединённые Штаты, потому что нам, убеждён, вместе с нашими донбасскими друзьями нечего скрывать. Посмотрим, какая будет реакция", — отметил министр.
Ранее Лайф писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ