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Опубликовано 16 июня 2022, 16:01

Лавров: США и ЕС предложили участвовать в трибунале над украинскими националистами

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пригласили США и Евросоюз сотрудничать в проведении трибунала над украинскими националистами. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они пригласили к сотрудничеству, конечно, и Евросоюз, и Соединённые Штаты, потому что нам, убеждён, вместе с нашими донбасскими друзьями нечего скрывать. Посмотрим, какая будет реакция", — отметил министр.

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Ранее Лайф писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Андрей Бражников
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