Лавров: США и ЕС предложили участвовать в трибунале над украинскими националистами

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пригласили США и Евросоюз сотрудничать в проведении трибунала над украинскими националистами. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они пригласили к сотрудничеству, конечно, и Евросоюз, и Соединённые Штаты, потому что нам, убеждён, вместе с нашими донбасскими друзьями нечего скрывать. Посмотрим, какая будет реакция", — отметил министр.