В ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали"
С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд, уточнил министр юстиции республики Юрий Сироватко.
На территории ДНР находится около 2,3 тысячи военнопленных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил министр юстиции республики Юрий Сироватко.
"Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с "Азовстали", у нас порядка 2300 человек", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Сироватко подчеркнул, что к ним относятся как ко всем военнопленным, с ними работают следователи и решение об их судьбе вынесет суд. При этом министр напомнил, что за преступления, совершённые украинскими националистами, в ДНР предусмотрена смертная казнь.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Позже на заводе нашли ещё солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, полагают в ДНР.
ТАСС / Александр Гармаев