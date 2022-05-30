В ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали"

С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд, уточнил министр юстиции республики Юрий Сироватко.

На территории ДНР находится около 2,3 тысячи военнопленных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил министр юстиции республики Юрий Сироватко.

"Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с "Азовстали", у нас порядка 2300 человек", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".