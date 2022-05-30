Пленные бойцы ВСУ рассказали, как необученных солдат бросали на передовую

Как и многих других, военных запугивали и говорили о якобы плохом отношении в плену. Это не помешало им сложить оружие, и теперь они призывают к этому своих товарищей.

Пленные бойцы ВСУ рассказывают об отношении в российском плену и вспоминают предательства командования. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало новые кадры свидетельств украинских военнопленных. Солдаты рассказали об обстреле населённого пункта, о предательстве командования, а также призвали товарищей сложить оружие.

Пленный танкист ВСУ Владислав Богданчук признался, что его отправили в бой без подготовки. Он подписал контракт на службу в танковом батальоне, но танкистом он никогда не был. Однако отсутствие опыта и навыков стрельбы не помешало его командованию отправить бойца на передовую.

"Мне сказали, что я буду танкистом. А я не хотел, я никогда не был танкистом. Я вообще не хотел идти в бой. Но мне сказали, чтобы я сел в танк и стрелял, дали стрельнуть два раза. И всё", — признался солдат и добавил, что на его слова о неумении стрелять ему заявили: "Захочешь жить — научишься стрелять".

В один из дней бойцов повезли на объект: в их задачу входил обстрел населённого пункта, продолжил Богданчук. Открыв огонь, солдаты столкнулись с сопротивлением, после чего их командир погиб. Затем он принял окончательное решение добровольно сложить оружие.

При первой встрече с российскими военнослужащими он получил от них новую обувь, одежду, еду и всё необходимое. По его словам, он не ожидал такого хорошего отношения, ведь украинские руководители говорят о плене другое. В заключение он поблагодарил военных за хорошее отношение и призвал товарищей сложить оружие. К его призыву присоединился и пленный Александр Луханин, который напомнил о том, что, сложив оружие, бойцы сохранят себе жизнь.

"Мы общаемся друг с другом. Ребята рассказывают, что кинули их на передовую. Говорят: "Окапывайтесь". И всё. Им говорят, что за ними приедут, а через полчаса они пушечное мясо. Это хорошо, что мы руки поднимаем и нас берут в плен, и удивляемся, что не расстреливают", — признался он.