Минобороны показало бой российских десантников с подразделениями ВСУ

В ходе спецоперации бойцы ВДВ сорвали контратаку украинских военных, вынудили их оставить выгодные позиции и уничтожили две единицы бронетехники.

Российские десантники ведут бой против украинских военных. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры боевых действий с участием подразделений Воздушно-десантных войск страны. В ходе спецоперации на Украине они подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили боевиков оставить свои позиции.

Десантники ведут наступательные бои при огневой поддержке артиллерии. Во время столкновения украинские военные попытались с помощью бронетехники вернуть ротный опорный пункт, который находился на выгодной позиции, однако российские бойцы сорвали контратаку.

"Десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатомётов и стрелкового вооружения. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортёра", — сообщили в Минобороны.