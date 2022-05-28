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Регион
Опубликовано 28 мая 2022, 06:56
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Минобороны показало бой российских десантников с подразделениями ВСУ

В ходе спецоперации бойцы ВДВ сорвали контратаку украинских военных, вынудили их оставить выгодные позиции и уничтожили две единицы бронетехники.

Российские десантники ведут бой против украинских военных. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры боевых действий с участием подразделений Воздушно-десантных войск страны. В ходе спецоперации на Украине они подавили сопротивление опорного пункта ВСУ и вынудили боевиков оставить свои позиции.

Десантники ведут наступательные бои при огневой поддержке артиллерии. Во время столкновения украинские военные попытались с помощью бронетехники вернуть ротный опорный пункт, который находился на выгодной позиции, однако российские бойцы сорвали контратаку.

"Десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатомётов и стрелкового вооружения. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортёра", — сообщили в Минобороны.

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Ранее Минобороны показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" на Украине. Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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