"Точку-У" видно через секунды после пуска: Минобороны показало работу "Неба-Т" на Украине

Операторы в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства и передают данные зенитно-ракетным войскам.

Работа комплекса РЛС "Небо-Т" на Украине. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало работу комплекса радиолокационных станций "Небо-Т" в ходе специальной военной операции на Украине. Операторы несут боевое дежурство круглые сутки, отслеживая разные цели.

Бойцы говорят, что комплекс РЛС работает по всем частотным диапазонам. Он максимально чувствителен. Данных выдаёт очень много: оператор должен уметь отличить тучи, стаи птиц и метеозонды от боевых машин и снарядов.

"У каждой цели есть свои параметры", — говорит оператор.

Во время взлёта российских объектов на мониторах появляются точки зелёного цвета. Объекты противника отображаются красным цветом. К примеру, ракеты комплекса "Точка-У" обнаруживаются уже через пять секунд после пуска, их также можно отличить по траектории полёта. Зафиксировав его, оператор передаёт данные зенитным ракетным войскам, которые уничтожают снаряд.