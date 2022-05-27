"Это всё шокирующе": Пушилин заявил о причастности ВСУ к пыткам наряду с "Азовом"

Глава ДНР сказал, что не хочет пересказывать подробно все эти зверства, потому что это непосильно для обычной психики человека.

Служащие Вооружённых сил Украины причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты из "Азова", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова", — сказал Пушилин в интервью РИА "Новости"

Он признался, что не хочет пересказывать подробно, какие именно зверства творили азовцы, уточняя, что всё это непосильно для обычной психики человека. По словам Пушилина, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.

"Всё, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка "Азов", — это всё шокирующе. Это всё, что не поддаётся логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй", — заключил глава ДНР.