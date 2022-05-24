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Опубликовано 24 мая 2022, 10:23
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Шойгу обвинил Запад в замалчивании пыток и зверских убийств российских пленных на Украине

Более того, так называемые цивилизованные страны отрицают существование неонацизма на Украине и с почестями принимают у себя "замешанных в кровавых злодеяниях" нацистов, возмутился он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных на Украине, а также уличил Запад в отказе их признать. По его словам, к таким случаям привели действия официального Киева.

"Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства. Известны многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных. Причём это не скрывается", — объяснил Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Генерал армии подчеркнул, что Запад отказывается признавать эти факты. Более того, так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя "замешанных в кровавых злодеяниях" нацистов, возмутился министр.

СК РФ поручили проверить информацию об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ
СК РФ поручили проверить информацию об убийствах российских военнопленных солдатами ВСУ

Ранее СК установил личности причастных к расправе над российскими пленными под Киевом. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности.

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Андрей Бражников
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