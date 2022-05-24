Шойгу обвинил Запад в замалчивании пыток и зверских убийств российских пленных на Украине
Более того, так называемые цивилизованные страны отрицают существование неонацизма на Украине и с почестями принимают у себя "замешанных в кровавых злодеяниях" нацистов, возмутился он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных на Украине, а также уличил Запад в отказе их признать. По его словам, к таким случаям привели действия официального Киева.
"Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства. Известны многочисленные факты пыток и зверских убийств российских военнопленных. Причём это не скрывается", — объяснил Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Генерал армии подчеркнул, что Запад отказывается признавать эти факты. Более того, так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя "замешанных в кровавых злодеяниях" нацистов, возмутился министр.
Ранее СК установил личности причастных к расправе над российскими пленными под Киевом. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности.
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