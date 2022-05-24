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Опубликовано 24 мая 2022, 10:00
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Медведев: ДНР и ЛНР не вернутся в состав Украины

Он напомнил, что решение о своей дальнейшей судьбе республики Донбасса приняли окончательно.

Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) не вернутся в состав Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев. Предложения об автономии Донбасса в рамках Незалежной он счёл "явным бредом и дешёвым прожектёрством".

"Решение о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР", — написал Медведев в своём телеграм-канале, комментируя план Италии по урегулированию украинского кризиса.

Медведев назвал "потоком сознания" мирные инициативы Италии по ситуации на Украине
Медведев назвал "потоком сознания" мирные инициативы Италии по ситуации на Украине

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не видели документ с инициативами Италии по урегулированию ситуации на Украине. Он выразил надежду, что вопрос решится по дипломатической линии.

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Андрей Бражников
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