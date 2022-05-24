Медведев: ДНР и ЛНР не вернутся в состав Украины

Он напомнил, что решение о своей дальнейшей судьбе республики Донбасса приняли окончательно.

Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) не вернутся в состав Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев. Предложения об автономии Донбасса в рамках Незалежной он счёл "явным бредом и дешёвым прожектёрством".

"Решение о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР", — написал Медведев в своём телеграм-канале, комментируя план Италии по урегулированию украинского кризиса.