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Опубликовано 24 мая 2022, 09:30

СКР возбудил дело о покушении на убийство российского журналиста в ЛНР

Злоумышленникам также вменяется статья "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием".

Следственный комитет России завёл уголовное дело о покушении на убийство сотрудника информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, 17 мая бойцы ВСУ на автодороге Старобельск – Рубежное ЛНР обстреляли автомобиль с водителем и корреспондентом "Россия сегодня". Журналист во время атаки готовил сюжет об "Операции Z". Сейчас российские правоохранители при поддержке коллег из республики устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением профессиональной деятельности)", — уточнили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT в Докучаевске
СК возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT в Докучаевске

Ранее сообщалось, что съёмочная группа телеканала RT попала под ракетный обстрел Вооружённых сил Украины под Докучаевском в ДНР.

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ТАСС / Геннадий Хамельянин

Андрей Бражников
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