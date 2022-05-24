СКР возбудил дело о покушении на убийство российского журналиста в ЛНР

Злоумышленникам также вменяется статья "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием".

Следственный комитет России завёл уголовное дело о покушении на убийство сотрудника информационного агентства "Россия сегодня" в Луганской Народной Республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, 17 мая бойцы ВСУ на автодороге Старобельск – Рубежное ЛНР обстреляли автомобиль с водителем и корреспондентом "Россия сегодня". Журналист во время атаки готовил сюжет об "Операции Z". Сейчас российские правоохранители при поддержке коллег из республики устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединённое с насилием), ч. 3 ст. 30 пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением профессиональной деятельности)", — уточнили в ведомстве.