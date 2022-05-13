Съёмочная группа RT попала под обстрел под Докучаевском в ДНР
Съёмочная группа RT. Кадр видео © Телеграм-канал "Работает Горшенин!"
Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.
Съёмочная группа военкора RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в ДНР.
"Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу", — сообщил телеканал.
А ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков. Мэр города Алексей Кулемзин публиковал кадры с места происшествия.