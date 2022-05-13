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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 14:47
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Съёмочная группа RT попала под обстрел под Докучаевском в ДНР

Съёмочная группа RT. Кадр видео © Телеграм-канал "Работает Горшенин!"

Съёмочная группа RT. Кадр видео © Телеграм-канал "Работает Горшенин!"

Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

Съёмочная группа военкора RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в ДНР.

"Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу", — сообщил телеканал.

Сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ
Сотрудник автосервиса в Донецке чудом выжил при обстреле ВСУ

А ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков. Мэр города Алексей Кулемзин публиковал кадры с места происшествия.

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Александра Вишнякова
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