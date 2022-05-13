Съёмочная группа RT попала под обстрел под Докучаевском в ДНР

Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

Съёмочная группа военкора RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском в ДНР.

"Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу", — сообщил телеканал.