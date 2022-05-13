Политолог Топорнин назвал условие, при котором Финляндию и Швецию не возьмут в НАТО

Специалист обратил внимание на позицию Турции, которая является членом Североатлантического альянса. Сейчас, по его словам, Анкара весьма скептически настроена к намерениям Хельсинки и Стокгольма.

Финляндия и Швеция никоим образом не станут членами Североатлантического альянса без одобрения Турции. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

"Вступление новых членов в состав НАТО требует согласия всех участников этого военного альянса, и Турция (как член НАТО) имеет такой же голос, как и другие его участники", — отметил эксперт.

Топорнин подчеркнул, что Анкара внимательно следит за процессом вокруг намерений вступления Финляндии и Швеции в НАТО и на сегодняшний день не может оценивать это положительно. Политолог не исключает, что в ближайшее время может начаться "торг" за место в альянсе.