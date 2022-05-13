Эрдоган: Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По мнению лидера государства, скандинавские страны являются "гостевым домом для террористических организаций", а именно для членов запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.

Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива (по этому вопросу. — Прим. Лайфа). Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций", — сказал Эрдоган.

Говоря о террористических организациях, турецкий лидер подразумевал членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).