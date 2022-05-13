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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 14:55
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Эрдоган: Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По мнению лидера государства, скандинавские страны являются "гостевым домом для террористических организаций", а именно для членов запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.

Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы следим за развитием ситуации с Финляндией и Швецией, но у нас нет позитива (по этому вопросу. — Прим. Лайфа). Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций", — сказал Эрдоган.

Говоря о террористических организациях, турецкий лидер подразумевал членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Глава МИД Финляндии озвучил вероятные сроки вступления страны в НАТО
Глава МИД Финляндии озвучил вероятные сроки вступления страны в НАТО

Ранее Лайф писал, чем России грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Сразу две страны заявили о готовности стать членами западного военного блока, однако, чем может обернуться это решение, лидеры стран предпочитают замалчивать.

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Getty Images

Никита Осипов
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