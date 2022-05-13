"Вместе мы — сила": Российские военные на передовой получили письма от детей со всех уголков страны
Подобные послания с тёплыми словами очень сильно поднимают боевой дух военнослужащих и придают веру в скорую победу и завершение специальной военной операции.
Российские военные на передовой получили письма от детей. Видео © Telegram-канал "Оперативные сводки"
Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, получили письма от детей из разных уголков России. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативные сводки".
Тёплые слова ребят и поддержка поднимают боевой дух солдат на передовой и дают веру в скорую победу.
"Будут всегда мир, доброта. Уже наступила весна, яркое солнце и голубое небо будут над головой. Вместе мы сила", — прочитал военнослужащий отрывок одного из писем.
Ранее Лайф показывал, как девочка из Каховки обняла военного РФ за то, что он "уговаривает плохих стать хорошими". Ребёнка интересовало, всем ли помогают солдаты РФ и убивают ли они "плохих". После разговора девочка поблагодарила бойца.
Кадр видео из телеграм-канала "Оперативные сводки"