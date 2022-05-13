"Вместе мы — сила": Российские военные на передовой получили письма от детей со всех уголков страны

Подобные послания с тёплыми словами очень сильно поднимают боевой дух военнослужащих и придают веру в скорую победу и завершение специальной военной операции.

Российские военные на передовой получили письма от детей. Видео © Telegram-канал "Оперативные сводки"

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, получили письма от детей из разных уголков России. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативные сводки".

Тёплые слова ребят и поддержка поднимают боевой дух солдат на передовой и дают веру в скорую победу.

"Будут всегда мир, доброта. Уже наступила весна, яркое солнце и голубое небо будут над головой. Вместе мы сила", — прочитал военнослужащий отрывок одного из писем.