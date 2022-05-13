В Кремле отреагировали на желание Киева подписать документ об эвакуации с "Азовстали"

Песков напомнил о позиции Верховного главнокомандующего: силовики могут выйти с территории завода, сложив оружие, и к ним будут относиться соответствующе.

В отношении заблокированных на "Азовстали" националистов Россия исходит из приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о желании подписать документ об эвакуации с территории завода.