В Кремле отреагировали на желание Киева подписать документ об эвакуации с "Азовстали"
Песков напомнил о позиции Верховного главнокомандующего: силовики могут выйти с территории завода, сложив оружие, и к ним будут относиться соответствующе.
В отношении заблокированных на "Азовстали" националистов Россия исходит из приказа Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о желании подписать документ об эвакуации с территории завода.
"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено. Что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие, к ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь", — напомнил представитель Кремля.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что мирные жители покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь". Командир батальона "Восток" Республиканской народной милиции Александр Ходаковский в свою очередь добавил, что скрывающиеся в помещениях комбината националисты устали и просятся на свободу, но отыгрывают последний акт: "противник хочет домой и с флагами".
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