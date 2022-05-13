Песков: Москва не отказывается от встречи Путина и Зеленского

Однако переговоры такого формата нельзя проводить без должной подготовки, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Российские власти не отказываются от возможности проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена", — сказал пресс-секретарь президента РФ.