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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 09:44
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В Кремле не имеют данных о суде над военнослужащим РФ на Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не знает, насколько эта информация соответствует действительности.

В Кремле не имеют информации о том, действительно ли на Украине начинается суд над российским военнослужащим, которого обвиняют в убийстве мирного жителя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом суде и об этом случае. И я не знаю, насколько это соответствует действительности", — сказал он.

Песков уточнил, что у него нет вообще никакой информации об этой истории.

Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса
Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса

Ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве заочно арестовал двух начальников СИЗО на Украине за пытки российских военных. Речь идёт о руководителях изоляторов городов Кропивницкого и Николаева — Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они объявлены в международный розыск.

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Pixabay

Александр Юнашев
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