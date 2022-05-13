В Кремле не имеют данных о суде над военнослужащим РФ на Украине

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не знает, насколько эта информация соответствует действительности.

В Кремле не имеют информации о том, действительно ли на Украине начинается суд над российским военнослужащим, которого обвиняют в убийстве мирного жителя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом суде и об этом случае. И я не знаю, насколько это соответствует действительности", — сказал он.

Песков уточнил, что у него нет вообще никакой информации об этой истории.