В Кремле не имеют данных о суде над военнослужащим РФ на Украине
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не знает, насколько эта информация соответствует действительности.
В Кремле не имеют информации о том, действительно ли на Украине начинается суд над российским военнослужащим, которого обвиняют в убийстве мирного жителя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом суде и об этом случае. И я не знаю, насколько это соответствует действительности", — сказал он.
Песков уточнил, что у него нет вообще никакой информации об этой истории.
Ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве заочно арестовал двух начальников СИЗО на Украине за пытки российских военных. Речь идёт о руководителях изоляторов городов Кропивницкого и Николаева — Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они объявлены в международный розыск.
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