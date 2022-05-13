Пушилин: Силы ДНР продолжают попытки разрешить ситуацию с боевиками на "Азовстали"

По его словам, скрывающиеся там националисты выходят на связь с представителями республики, шанс выйти у них остаётся.

Силы Донецкой Народной Республики делают всё, чтобы разрешить ситуацию с украинскими боевиками на мариупольском заводе "Азовсталь" и чтобы город смог "заниматься полноценно своим восстановлением". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается вопроса, выйдут ли они (националисты, скрывающиеся на "Азовстали". — Прим. Лайфа), то такой шанс у них остаётся. Они выходят на связь с нашими представителями. Некоторые уже готовы выйти, но опасаются своих собратьев. Выйдет ли кто-то? Это неважно. Наши подразделения будут продолжать свою работу", — отметил он в эфире Первого канала.