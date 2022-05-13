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Опубликовано 13 мая 2022, 08:32

Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса

Их возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в нашу страну.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров подразделений Вооружённых сил Украины, которые причастны к обстрелам мирных жителей Донбасса в 2015 и 2016 годах. Они объявлены в международный розыск.

"Жакун А.Н. и Юшко В.В., обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных
В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных

А накануне московский суд также заочно арестовал двух руководителей СИЗО украинских городов Кропивницкий и Николаев за жестокое обращение с российскими военнопленными. Речь идёт о Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они объявлены в международный розыск.

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Pixabay

Александра Вишнякова
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