Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса
Их возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в нашу страну.
Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров подразделений Вооружённых сил Украины, которые причастны к обстрелам мирных жителей Донбасса в 2015 и 2016 годах. Они объявлены в международный розыск.
"Жакун А.Н. и Юшко В.В., обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
А накануне московский суд также заочно арестовал двух руководителей СИЗО украинских городов Кропивницкий и Николаев за жестокое обращение с российскими военнопленными. Речь идёт о Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они объявлены в международный розыск.
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