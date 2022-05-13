Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса

Их возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в нашу страну.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров подразделений Вооружённых сил Украины, которые причастны к обстрелам мирных жителей Донбасса в 2015 и 2016 годах. Они объявлены в международный розыск.

"Жакун А.Н. и Юшко В.В., обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.