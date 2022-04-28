ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 07:26
8812

В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных

С каждым из них проводилась работа на предмет причастности к преступлениям против жителей республики. Арестованные солдаты уже доставлены в СИЗО, где будут ожидать решения суда.

Свыше 100 украинских военнопленных арестованы в Донецкой Народной Республике, их подозревают в совершении ряда преступлений. Об этом заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

"Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО. Они будут ждать своей участи и решения суда", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Сироватко подчеркнул, что с каждым из пленных специалисты профильных ведомств проводят работу на предмет участия в совершении военных преступлений против мирных жителей ДНР.

Одессит в рядах бойцов ДНР: Мы защищаемся от нацистской политики Киева
Одессит в рядах бойцов ДНР: Мы защищаемся от нацистской политики Киева

Ранее Лайф рассказывал, что украинские полицейские начали переходить на службу в МВД ЛНР. Уже 29 стражей порядка получили назначения, а ещё десять ждут подписания соответствующего приказа.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar