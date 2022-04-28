В ЛНР заявили, что Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинская сторона намерена присвоить себе боеприпасы со складов в Приднестровье, поскольку Запад не всегда поставляет необходимые вооружения.

"Мы знаем, что в Приднестровье находится огромное количество боеприпасов, которые были складированы с точки зрения дальнейшего утилизирования. И сегодня Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена. И Европа то, что поставляет, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", — пояснил Виталий Киселёв, подчеркнув, что запасы из Приднестровья должны быть уничтожены.