В ЛНР заявили, что Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье
Это необходимо украинской стороне, поскольку то, что поставляет Европа, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов, отметил представитель республики.
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинская сторона намерена присвоить себе боеприпасы со складов в Приднестровье, поскольку Запад не всегда поставляет необходимые вооружения.
"Мы знаем, что в Приднестровье находится огромное количество боеприпасов, которые были складированы с точки зрения дальнейшего утилизирования. И сегодня Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена. И Европа то, что поставляет, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", — пояснил Виталий Киселёв, подчеркнув, что запасы из Приднестровья должны быть уничтожены.
Лайф напоминает, что в последние дни Приднестровье подвергается атакам. Так, 25 апреля в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело не менее трёх взрывов. Напавшие стреляли из ручного противотанкового гранатомёта. Утром 26 апреля два взрыва прогремели в посёлке Маяк у радиотелецентра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ. 27 апреля со стороны Украины было обстреляно село Колбасна, где находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников, совершивших эти террористические атаки, ведут на Украину.
Минобороны РФ