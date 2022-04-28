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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 07:24

В ЛНР заявили, что Киев хочет захватить боеприпасы в Приднестровье

Это необходимо украинской стороне, поскольку то, что поставляет Европа, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов, отметил представитель республики.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинская сторона намерена присвоить себе боеприпасы со складов в Приднестровье, поскольку Запад не всегда поставляет необходимые вооружения.

"Мы знаем, что в Приднестровье находится огромное количество боеприпасов, которые были складированы с точки зрения дальнейшего утилизирования. И сегодня Украина желает захватить эти боеприпасы, потому как логистика нарушена. И Европа то, что поставляет, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов", — пояснил Виталий Киселёв, подчеркнув, что запасы из Приднестровья должны быть уничтожены.

The Guardian: Дальнейшее вооружение Украины Западом только затягивает конфликт
The Guardian: Дальнейшее вооружение Украины Западом только затягивает конфликт

Лайф напоминает, что в последние дни Приднестровье подвергается атакам. Так, 25 апреля в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело не менее трёх взрывов. Напавшие стреляли из ручного противотанкового гранатомёта. Утром 26 апреля два взрыва прогремели в посёлке Маяк у радиотелецентра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио РФ. 27 апреля со стороны Украины было обстреляно село Колбасна, где находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. Президент республики Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников, совершивших эти террористические атаки, ведут на Украину.

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Минобороны РФ

Виктория Дитрих
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