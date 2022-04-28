The Guardian: Дальнейшее вооружение Украины Западом только затягивает конфликт

По мнению автора статьи, возможная "победа" Киева, о которой заявляют западные лидеры, — это полный абсурд, однако в надежде "одолеть Россию" они не желают этого слышать.

Накачивание Украины оружием со стороны Запада только уничтожит эту страну. Предоставляя Киеву оружие, но избегая прямого военного вмешательства, западные лидеры затягивают этот "чудовищный конфликт". Об этом пишет обозреватель The Guardian Ангус Роксбург (Angus Roxburgh).

"Лучший выход из положения — переговоры... Западные лидеры не могут заставить себя поднять эти вопросы... Они предпочли бы воевать — или, точнее, позволить Украине воевать — в надежде победить Россию", — пишет автор The Guardian.

Автор статьи уверен, что возможная "победа" Украины, о которой смело заявляют западные лидеры, — это полный абсурд. И выхода, по его мнению, только два: один из них однозначно приведёт к третьей мировой войне, второй же заключается в способности договориться, чтобы сохранить страну тем, кто будет проживать на её территории в будущем.