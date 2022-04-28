Он отмечает, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных к киевскому режиму, будут наказаны. По его словам, на территории Украины действовали специальные пыточные центры.

Денацификация Украины будет завершена. С таким заявлением на неформальном заседании Совбеза ООН выступил глава правовой секции постпредства России в организации Сергей Леонидченко.

Он отметил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных к киевскому режиму, будут наказаны. По словам дипломата, на территории Украины действовали специальные пыточные центры.

"Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов" занял Мариуполь", — сказал Леонидченко.

В этом центре, по словам дипломата, насиловали и убивали так называемых книг — удерживаемых в учреждении простых граждан, которых подозревали в нелояльности к киевскому режиму.

"Виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдёт от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил Сергей Леонидченко.