Дипломат Леонидченко заявил, что денацификация Украины будет завершена
Он отмечает, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных к киевскому режиму, будут наказаны. По его словам, на территории Украины действовали специальные пыточные центры.
Денацификация Украины будет завершена. С таким заявлением на неформальном заседании Совбеза ООН выступил глава правовой секции постпредства России в организации Сергей Леонидченко.
Он отметил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных к киевскому режиму, будут наказаны. По словам дипломата, на территории Украины действовали специальные пыточные центры.
"Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов" занял Мариуполь", — сказал Леонидченко.
В этом центре, по словам дипломата, насиловали и убивали так называемых книг — удерживаемых в учреждении простых граждан, которых подозревали в нелояльности к киевскому режиму.
"Виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдёт от ответственности. Денацификация Украины будет завершена", — заключил Сергей Леонидченко.
Ранее Лайф писал, что житель Попасной рассказал, как украинские танки стреляли по жилым домам. По словам мужчины, военнослужащим было неважно, есть ли внутри люди. Он не может понять, зачем ВСУ такое делали.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ