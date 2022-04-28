В Херсоне и области назначили новое руководство

Прежний мэр, Игорь Колыхаев, как сообщили в военно-гражданской администрации города, сотрудничать не захотел, его уволили.

Новым мэром освобождённого Российскими вооружёнными силами Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр, Игорь Колыхаев, уволен, а руководивший этим городом до 2012 года Владимир Сальдо возглавил Херсонскую область. Об этом РИА "Новости" сообщили в военно-гражданской администрации города.

"Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр, Колыхаев, сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо", — сказал собеседник агентства.

По информации из открытых источников, Кобец родился в Херсоне в 1959 году, до развала СССР служил в КГБ, затем продолжил службу в СБУ, откуда вышел на пенсию в 2010 году. Сальдо был мэром Херсона в течение десяти лет, позже избрался в Раду от Партии регионов, затем был депутатом горсовета Херсона.

Как писал Лайф ранее, в марте СМИ сообщали, что соратника Владимира Сальдо расстреляли в машине. Служба безопасности Украины перед этим завела на бывшего мэра Херсона уголовное дело, а президент Владимир Зеленский запретил в стране деятельность его партии.