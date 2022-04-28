В Херсоне и области назначили новое руководство
Прежний мэр, Игорь Колыхаев, как сообщили в военно-гражданской администрации города, сотрудничать не захотел, его уволили.
Новым мэром освобождённого Российскими вооружёнными силами Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр, Игорь Колыхаев, уволен, а руководивший этим городом до 2012 года Владимир Сальдо возглавил Херсонскую область. Об этом РИА "Новости" сообщили в военно-гражданской администрации города.
"Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр, Колыхаев, сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо", — сказал собеседник агентства.
По информации из открытых источников, Кобец родился в Херсоне в 1959 году, до развала СССР служил в КГБ, затем продолжил службу в СБУ, откуда вышел на пенсию в 2010 году. Сальдо был мэром Херсона в течение десяти лет, позже избрался в Раду от Партии регионов, затем был депутатом горсовета Херсона.
Как писал Лайф ранее, в марте СМИ сообщали, что соратника Владимира Сальдо расстреляли в машине. Служба безопасности Украины перед этим завела на бывшего мэра Херсона уголовное дело, а президент Владимир Зеленский запретил в стране деятельность его партии.
Напомним, 21 апреля бойцы Росгвардии подняли Знамя Победы над Херсоном. Флагшток установили недалеко от центрального монумента Аллеи Славы, где стараниями местных жителей горит Вечный огонь.
Сайт Росгвардии