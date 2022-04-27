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Опубликовано 27 апреля 2022, 20:46
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Попали в телевышку: По центру освобождённого Херсона нанесены удары со стороны ВСУ

По словам местных жителей, после этого в городе прекратилось вещание российских телеканалов, запущенное там недавно.

По центру освобождённого Херсона нанесены удары. Видео © Соцсети

В центре Херсона рядом с телецентром раздались мощные взрывы. По городу нанесён удар "Ураганами" и "Точкой-У", передаёт РИА "Новости".

Агентство сообщает, что удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск. Были применены как минимум две ракеты системы "Точка-У", а перед этим произошло по меньшей мере пять выстрелов из ракетной системы залпового огня "Ураган".

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Жители города публикуют видео с попаданием снаряда в телевышку. Также, предположительно, на этих кадрах видна работа системы противовоздушной обороны.

Как сообщал Лайф, вещание российских федеральных каналов было запущено в Херсоне 22 апреля.

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Кадр из видео, снятого жителями Херсона

Андрей Григорьев
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