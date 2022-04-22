ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 13:41

Все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне

Кроме того, на территории города в настоящее время вещает радио "Вести ФМ".

В Херсоне заработали все российские телеканалы первого и второго мультиплексов, сообщает РИА "Новости".

Так, из первого мультиплекса работают следующие телеканалы: Первый, "Россия-1", "Россия 24", "Культура", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Карусель", ОТР и ТВЦ. А из второго — "Рен-ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". На территории Херсона также начало вещать радио "Вести ФМ". Часть каналов стала появляться в местном эфире с 20 апреля, однако сейчас все они доступны жителям города.

Paramount приостановит вещание своих телеканалов в РФ, в том числе Nickelodeon и MTV Russia
Paramount приостановит вещание своих телеканалов в РФ, в том числе Nickelodeon и MTV Russia

Ранее Лайф писал, что флаг ДНР разместили на телевышке в освобождённом Мариуполе. Сейчас город находится под контролем Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР. Последней точкой сопротивления на протяжении нескольких дней остаётся территория завода "Азовсталь".

BannerImage

Pexels

Никита Осипов
  • Новости
  • телевидение
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar