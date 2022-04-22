Все российские федеральные телеканалы заработали в Херсоне

Кроме того, на территории города в настоящее время вещает радио "Вести ФМ".

Так, из первого мультиплекса работают следующие телеканалы: Первый, "Россия-1", "Россия 24", "Культура", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Карусель", ОТР и ТВЦ. А из второго — "Рен-ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". На территории Херсона также начало вещать радио "Вести ФМ". Часть каналов стала появляться в местном эфире с 20 апреля, однако сейчас все они доступны жителям города.