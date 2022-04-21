Флаг ДНР разместили на телевышке в освобождённом Мариуполе
Сейчас город находится под контролем Вооружённых сил РФ и сил Народной милиции ДНР. Последней точкой сопротивления на протяжении нескольких дней остаётся территория завода "Азовсталь".
Флаг ДНР разместили на телевышке в освобождённом Мариуполе. Видео © LIFE
Флаг Донецкой Народной Республики подняли на телевизионной вышке Мариуполя. Стоит отметить, что это самая высокая точка города, она расположена примерно в 200 метрах над уровнем моря.
Сейчас Мариуполь находится под контролем Вооружённых сил РФ и сил Народной милиции ДНР. Последней точкой сопротивления в городе на протяжении нескольких дней остаётся территория завода "Азовсталь".
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. В ходе совещания он подчеркнул, что в городе есть запасы продовольствия, оружия для длительного ведения боя, а фарватеры заминированы и заблокированы. Также, по словам Шойгу, из Мариуполя удалось эвакуировать более 142 тысяч мирных граждан. При этом последние два дня ВС РФ с 14 до 16 часов объявляли режим тишины и открывали гумкоридоры, подготовив автобусы для мирных жителей. Однако с "Азовстали" не вышел никто.
LIFE