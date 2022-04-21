Шойгу: Из Мариуполя удалось эвакуировать более 142 тысяч мирных граждан

В течение последних двух дней на два часа объявлялся режим тишины и открывались гумкоридоры, по которым вышло больше ста человек. Также были освобождены все заложники в порту города.

Российские войска смогли эвакуировать из Мариуполя более 142 тысяч мирных граждан, несмотря на сопротивление украинских боевиков. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Несмотря на их противодействие — и боевиков, и всех остальных, — нам удалось из Мариуполя после вашего поручения эвакуировать 142 711 мирных граждан", — сказал министр.

Также глава Минобороны указал на освобождение всех заложников из морского торгового порта города, включая экипажи морских судов, у которых националисты уничтожили все системы связи. В настоящий момент порт заминирован, а морская акватория перекрыта, в связи с чем Шойгу выразил надежду на то, что у экипажей появится возможность покинуть его.

"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем Российской армии, Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наёмников надёжно заблокирована", — добавил министр обороны.

В течение двух последних дней Вооружёнными силами РФ с 14 до 16 часов объявлялся режим тишины и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей с территории "Азовстали". Для них было приготовлено около 90 автобусов, 25 машин скорой помощи, также были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы информация не искажалась, прямая трансляция шла в центр управления МО.

"Из "Азовстали" не вышел никто. Но другие мирные граждане, больше 100 человек, смогли выехать. В течение этих дней это, пожалуй, большая работа, которую мы проводили со всеми международными организациями", — заверил Шойгу.