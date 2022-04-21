"Это успех": Путин поздравил Шойгу с освобождением Мариуполя

Глава государства также попросил министра передать слова благодарности в Вооружённые силы РФ. Российский лидер уточнил, что отличившиеся военные для всей страны являются безусловными героями.

Президент России Владимир Путин назвал успехом завершение боевой работы по освобождению Мариуполя. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска", — обратился к министру глава государства.

Российский лидер попросил Шойгу представить предложения по награждению отличившихся военнослужащих к государственным наградам и добавил, что в понимании всей страны они являются героями. Также Путин заявил о необходимости обеспечить исполнение всех социальных гарантий перед российскими военными, в особенности перед теми, кто получил ранения в ходе "Операции Z", а также перед семьями погибших.

"Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях подумать и об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны", — добавил президент.

Глава государства уточнил, что даст соответствующее поручение Администрации Президента РФ, а также поговорит с коллегами в регионах страны.