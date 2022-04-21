Шойгу: Более двух тысяч националистов блокированы на "Азовстали"

Оказывая сопротивление, практически все жилые дома боевики превращали в долговременные огневые точки, а мирных жителей использовали в качестве живого щита, уточнил министр на совещании с Путиным.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на "Азовстали" в Мариуполе находится две тысячи украинских националистов, эта группировка заблокирована российскими войсками.

"Оставшаяся группировка — более двух тысяч — блокирована в промзоне завода "Азовсталь", — сказал министр на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, националисты, оказывая сопротивление, практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних находились снайперы.

"На средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит. Удерживались и на средних этажах, и в подвалах. Это фактически было в каждом доме", — добавил глава Минобороны.