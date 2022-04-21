"Всё готово, воины готовы": Кадыров анонсировал переход 21 апреля "Азовстали" под контроль России

По его словам, украинские боевики и иностранные наёмники, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра.

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе полностью перейдёт под контроль российских войск в четверг, 21 апреля. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале.

"Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Всё готово: стратегия готова, воины готовы", — сказал Кадыров.

Он добавил, что боевики, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра. Кадыров уверен, что Вооружённые силы РФ предоставят такую возможность.