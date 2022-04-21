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Опубликовано 20 апреля 2022, 22:06
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"Всё готово, воины готовы": Кадыров анонсировал переход 21 апреля "Азовстали" под контроль России

По его словам, украинские боевики и иностранные наёмники, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра.

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе полностью перейдёт под контроль российских войск в четверг, 21 апреля. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале.

"Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Всё готово: стратегия готова, воины готовы", сказал Кадыров.

Он добавил, что боевики, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра. Кадыров уверен, что Вооружённые силы РФ предоставят такую возможность.

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Как сообщал Лайф ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам. По его версии, они были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками.

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ТАСС / Елена Афонина

Артем Порвин
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