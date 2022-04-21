"Всё готово, воины готовы": Кадыров анонсировал переход 21 апреля "Азовстали" под контроль России
По его словам, украинские боевики и иностранные наёмники, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра.
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе полностью перейдёт под контроль российских войск в четверг, 21 апреля. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале.
"Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Всё готово: стратегия готова, воины готовы", — сказал Кадыров.
Он добавил, что боевики, занявшие металлургический комбинат, ещё могут сложить оружие и сдаться с утра. Кадыров уверен, что Вооружённые силы РФ предоставят такую возможность.
Как сообщал Лайф ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию "отнестись с милосердием" к попавшим в плен в Мариуполе британцам. По его версии, они были военнослужащими ВСУ, а не наёмниками.
ТАСС / Елена Афонина