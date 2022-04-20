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Опубликовано 20 апреля 2022, 17:05
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Нуланд заявила, что НАТО может поучаствовать в эвакуации жителей из Мариуполя

Однако заместитель госсекретаря США по политическим вопросам уточнила, что ранее эта договорённость уже "несколько раз распадалась", поэтому теперь именно Москва обязана организовать выход из города.

Союзники по НАТО могут поучаствовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если им "разрешит" Россия. Такое мнение выразила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает американский телеканал CNN.

По её словам, "остаётся надежда", что Москва "позволит" безопасно эвакуировать гражданских и раненых военнослужащих из города, тогда в этом могли бы принять участие союзнические силы по НАТО. Однако Нуланд заявила, что ранее эта договорённость уже "несколько раз распадалась", поэтому теперь именно Россия обязана организовать безопасную эвакуацию граждан.

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Flickr / U.S. Embassy Moldova

Григорий Воронцов
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