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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 06:44
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Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали"

О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.

Пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Лайф рассказывал, что 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у "Азовстали". Как рассказал собеседник ТАСС, люди вышли не с завода, а из подвалов около проходной.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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