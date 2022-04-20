Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали"
О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.
Пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.
О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у "Азовстали". Как рассказал собеседник ТАСС, люди вышли не с завода, а из подвалов около проходной.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР