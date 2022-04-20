Народная милиция ДНР сообщила о пяти сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали"

О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, уточнили в ведомстве народной республики.

Пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

О предложении они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.