Точное попадание: Минобороны показало видео уничтожения пункта управления ВСУ боеприпасом "Краснополь"
Наведение высокоточного оружия по силам противника осуществлялось расчётом беспилотного летательного аппарата, уточнили в военном ведомстве.
Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" по пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" пункта управления мотопехотного подразделения Вооружённых сил Украины.
Удар был нанесён по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялись расчётом беспилотного летательного аппарата, добавили в ведомстве.
А ранее Минобороны показало кадры боевого применения Су-34 в ходе "Операции Z". В ведомстве подчеркнули, что вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях. Перед этим техника проходит комплексную подготовку.
Кадр из видео Минобороны РФ