Точное попадание: Минобороны показало видео уничтожения пункта управления ВСУ боеприпасом "Краснополь"

Удар был нанесён по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялись расчётом беспилотного летательного аппарата, добавили в ведомстве.

А ранее Минобороны показало кадры боевого применения Су-34 в ходе "Операции Z". В ведомстве подчеркнули, что вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях. Перед этим техника проходит комплексную подготовку.