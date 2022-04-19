Минобороны: ВС России за день поразили 31 военный объект Украины

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, среди них — два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для РЗСО.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 31 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них уничтожены: в районах населённых пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволья", — сказал он в ходе брифинга.