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Опубликовано 19 апреля 2022, 18:04

Минобороны: ВС России за день поразили 31 военный объект Украины

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, среди них — два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для РЗСО.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 31 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них уничтожены: в районах населённых пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволья", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Наталья Исакова
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