Минобороны: ВС России за день поразили 31 военный объект Украины
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, среди них — два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для РЗСО.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России за день поразила 31 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них уничтожены: в районах населённых пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволья", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Минобороны опубликовало видео продвижения российских войск через Харьковскую область. На кадрах, размещённых ведомством, жители населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов, встречают наших военных и размахивают флагами государства.
ТАСС / Бобылев Сергей